Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü tarafından geleneksel olarak 3'üncüsü düzenlenen kan bağışı kampanyasında bu kez kemoterapi tedavisi gören kanser hastaları için önemi bulunan trombosit aferezi bağışında bulundular. Sporcular, farkındalık oluşturmak için düzenledikleri kampanya sayesinde hem kanser hastalarına umut oluyorlar, hem de hiç görmedikleri insanlara yeni bir hayat sunuyorlar. Türk Kızılayı Çapa Kan Bağışı Merkezi’nde düzenlenen kampanyada bağışçılar, trombosit bağışı konusunda vatandaşlara seslendiler.

Ahmet Selami Vanlı: “Lösemi hastaları için hayati önem arz ediyor”

Kan ve trombosit bağışının önemine dikkat çeken Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, “Kan bağışı ve özellikle aferez trombosit bağışı konusunda hem arkadaşlarımızla bu gayret içerisindeyiz, hem de yüzme camiasında ve triatlon camiasında bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Trombosit bağışının ne kadar önemli olduğunu, kemoterapi tedavisi gören hastalar seans öncesinde muhakkak trombosit süspansiyonu almak zorundalar. Lösemi hastaları için hayati önem arz ediyor. 3 ayda bir kan verebiliyorsunuz ama trombositi haftada iki kere verebiliyorsunuz. Yılda toplam 24 kere trombosit bağışı yapabiliyorsunuz. Bu konuda bir katkımız, farkındalık çabamız olabilirse kendimizi mutlu addedeceğiz. Burada sloganımız 'kan ver, can ver.' Tüm vatandaşlarımızı gerek kan bağışı, gerekse trombosit bağışı için gayret içinde olmalarını özellikle rica ediyoruz” dedi.

Murat Bahçecioğlu: “Tüm sağlıklı insanları trombosit bağışı yapmaya çağırıyorum”

Trombosit bağışının kanser hastaları için önemli olduğunu vurgulayan Başantrenör Murat Bahçecioğlu, “Benim 24’üncü bağışım. Annemin kanser hastalığı sırasında sık sık aferez trombosite ihtiyacımız oluyordu. O zaman bu kanın bu tip bağışçılardan sağlandığının farkına vardım. Onlara minnettar kaldım. Ben de ilk fırsatta aferez kan bağışını sık sık yapmaya o gün karar vermiştim. Çok şükür bugün bu niyetimi gerçekleştirdim. Kış dönemlerinde bağış oranları oldukça düşük oluyormuş. Biz de bunu özellikle kış aylarında yapıyoruz ki ihtiyaçlar görülsün. Çünkü kanser hastalarının yakınları da en az kanser hastaları kadar çok sıkıntılı günler yaşıyorlar. Tüm sağlıklı insanları bu bağışı yapmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

İhsan Çilingir: “Biz hem spor yapıyoruz, hem de birlikte insani güzellik yaşıyoruz”

Hem spor yaptıklarını hem de farkındalık oluşturduklarını belirten Beylikdüzü Triatlon Grubu Başkanı İhsan Çilingir, “Tüm insanlara tavsiyemiz, özellikle kanser hastalarının faydalandığı bir bağış türüdür bu. Bir kan ver, bir hayat kurtar. Biz hem spor yapıyoruz hem dostluğumuzu geliştiriyoruz hem de böyle sosyal fayda oluşturacak işlerle de birlikte insani güzellik yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

İHA