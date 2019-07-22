Türkiye ve İstanbul’un tanıtımına 31 yıldır önemli katkı sunan ve ‘Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu´ kabul edilen 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 59 ülkeden yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücünün katılımıyla tamamlandı. Kanlıca’dan start alıp, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan yarışa 59 ülkeden toplam 2400 yüzücü katıldı. Yüzücüler, 6.5 kilometrelik zorlu parkurda en hızlı yüzücü olabilmek için kulaçlarını yarıştırdı. Yarışmada kadınlar kategorisinde Ilgın Çelik 47.19´luk derecesiyle ilk sırayı alırken, erkeklerde Melikşah Düğen 48.28 ile birinci oldu. Yarış sonunda Melikşah Düğen, “Dünya Gençler Şampiyonası için 1 hafta sonra Macaristan’a gideceğim. 2020 Olimpiyatları zor ama hedefim 2024 Olimpiyatları’na katılmak” dedi. Kadınlar kategorisi birincisi Ilgın Çelik ise yarışın zor geçtiğini ifade ederek, “Akıntı çok fazlaydı. Dalga vardı. Geçen sene de böyle olmuştu. Bu sene biraz daha zordu” dedi.

‘1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz’

Yarışın startını veren ve dereceye giren isimlere de paletlerini takdim eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu organizasyon sonunda müjdeyi verdi. 100 gün içerisinde 150 bin kişiye yüzme öğrettiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bakanlık olarak 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Bakanlık olarak tüm havuzlarımızı, belediyelerin ve üniversitelerin havuzlarını bu amaç doğrultusunda kullanacağız. Her yaştan insana yüzme öğreteceğiz” diye konuştu. Öte yandan yarışı ayrıca İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Çin Halk Cumhuriyeti Spor Bakanı Gou Zhongwen, Moldova Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Güney Kore Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve Samsung Electronics Türkiye CFO’su Seokhoon Ahn organizasyona katılarak takip etti.