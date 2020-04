Boğaz iltihabı şikayeti yaşayan kişiler internet üzerinden boğaz iltihabının bitkisel çözümlerini araştırmaktadırlar. Boğaz iltihabı doğal yollardan tedavi edilen bir rahatsızlıktır.

Boğaz İltihabına Ne İyi Gelir?

Boğaz iltihabına doğal yollardan tedavi edebilmek mümkündür. Sizler de boğaz iltihabı şikayeti yaşıyorsanız bu doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Su: Su içmek boğaz iltihabını azaltır. Boğaz kuru kaldığı durumlarda iltihaba yol açabilmektedir. Dolayısıyla bol bol su içerek boğazın nemli tutulması önemlidir. Vücudun susuz bırakılması pek çok hastalığa neden olabildiği gibi aynı şekilde boğaz iltihabına da neden olmaktadır. Boğaz iltihabı ile birlikte enfeksiyon da meydana gelir. Enfeksiyonun vücuttan atılması için bol bol su içilmesi gerekir. Su ılık ya da soğuk olmalıdır.

Zencefilli Limon Çayı: Zencefilli limon çayı boğazı yumuşatan ve boğazda yer alan iltihabın önüne geçer. Zencefilli limon çayının yapımı oldukça kolaydır. Zencefilli limon çayını hazırlarken organik bal da çayınıza ekleyebilirsiniz. Zencefil her derde deva olduğu gibi boğaz iltihabı için de oldukça etkili bir doğal yöntemdir. Kişi bu şekilde hızlı bir şekilde boğaz iltihabını söker ve enfeksiyonu zencefilli limon çayı ile birlikte atabilir.

Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı boğaz iltihabını söken ve boğazı yumuşatmaktadır. Hindistan cevizi yağı oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. İnsan sağlığına yönelik sindirim sistemini düzenler ve kontrol eder. Hindistan cevizi yağı içermiş olduğu besin kaynakları ile birlikte boğazdaki iltihabında önüne geçer. Boğaz iltihabı problemi yaşıyorsanız bundan dolayı Hindistan cevizi yağı tüketebilirsiniz. Ayrıca boğaz ağrısına da iyi gelmektedir. Hindistan cevizi yağı bademcik sağlığına da iyi gelmektedir.

Tuzlu Su: Tuzlu su ile birlikte boğaz iltihaplarınızdan kurtulabilirsiniz. Tuzlu su enfeksiyon sökücü özelliği bulunuyor. Tuzlu suyu boğazınıza gargara yapacak şekilde tüketebilirsiniz. Tuzlu suyun yapımı oldukça kolaydır. Bir bardak su ile birlikte yapacağınız tuzlu suyu bitirene kadar günde en az 2 defa yapabilirsiniz. Boğaz iltihabından kaynaklanan boğaz enfeksiyonu bu şekilde tuzlu su ile birlikte atılacaktır. Tuzlu su boğaz iltihabı için birebir doğal çözümlerden biridir.

Limon: Boğaz iltihabından kaynaklı olan boğaz ağrısı ve boğaz enfeksiyonu için yoğun miktarda c vitamini alınması gerekmektedir. Limon c vitamini bakımından en zengin besin kaynaklarındandır. Limon ve limon suyunu da tüketerek c vitamini ihtiyacınızı karşılayabilir ve bu şekilde hızlı bir şekilde boğaz enfeksiyonunuzdan kurtulabilirsiniz. Limonu direkt olarak da tüketebilirsiniz. Limon boğaz enfeksiyonu ve boğaz iltihabına karşı en etkili besin kaynaklarından biridir.

Nasıl Geçer?

Sıcak ve ılık olmak üzere çorba tüketerek boğaz iltihabı iyileşme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Bu şekilde boğaz iltihabınız hızlıca vücuttan atılacak ve enfeksiyona neden olan faktörler ortadan kalkacaktır.

Mercimek Çorbası: Mercimek çorbası oldukça besleyici ve iyi bir besin kaynağıdır. Mercimek çorbası içerek boğaz iltihabınızı geçirebilirsiniz. Ayrıca vücudun günlük besin kaynağını da karşılamaktadır. Boğaz enfeksiyonu hızlı bir şekilde geçirmek için mercimek çorbasına limon da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde iltihap ve enfeksiyonlardan hızlıca kurtulabilirsiniz.

Ihlamur Çayı: Boğaz enfeksiyonundan kaynaklı olarak boğaz ağrıları da yaşanmaktadır. Boğaz ağrılarınızı hızlı bir şekilde durdurmak için ıhlamur çayı tüketebilirsiniz. Ihlamur çayı boğazın iltihabını yok edecek ve enfeksiyonlara karşı savaşacaktır. Ihlamur çayı yapımı oldukça kolaydır. Günde en az 2 defa olmak üzere tüketebilirsiniz. Bu şekilde boğaz iltihaplarınızı geçirebilirsiniz.

Ada Çayı: Ada çayı her derde deva olan nadir bitkisel çayları arasında yer almaktadır. Ada çayı mukozayı korumaktadır. Dolayısıyla boğaz iltihabınızı kısa sürede geçirmektedir. Ada çayını gargara şeklinde de tüketebilirsiniz. Ada çayının mikrop öldürücü özelliği bulunmaktadır. Mikropları kısa sürede keser ve bu şekilde vücuttaki ve boğazdaki enfeksiyonu atmaktadır. Ada çayını çiğneyerek de tüketebilirsiniz. Ada çayı oldukça faydalı bitki çayları arasında yer almaktadır.

Boğaz İltihabını Atıcı ve İltihap Sökücü Doğal Çözümler

Boğaz iltihabınızı doğal yollardan çözmek mümkün. Doğal yollardan iltihap sökücü pek çok bitki çayları bulunmaktadır.

Rezene Çayı: Rezene çayı boğaz iltihabını atıcı özelliği bulunmaktadır. Rezene çayı aynı zamanda iyi bir balgam sökücüdür. Boğazda iltihaptan kaynaklı olarak balgam oluşabilmektedir. Dolayısıyla boğaz balgamından ve enfeksiyonundan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Rezene çayı öksürük problemlerinde önüne geçmektedir. Rezene çayını günde en az 2 defaya mahsus olmak üzere tüketebilirsiniz. Herhangi bir zararı olmaz aksine insan sağlığına ve boğaz iltihabının atmasına yönelik oldukça faydalıdır. Vücuttaki enfeksiyonu atar.

Papatya Çayı: Papatya çayı ile birlikte boğazdaki iltihaplarınızı sökebilirsiniz. Papatya çayı en doğal bitki çaylarından biridir. Boğaz ağrısının da önüne geçer. Kişiyi rahatlatır ve enfeksiyonu vücuttan söküp atar. Papatya çayını kaynar suyun üzerine 4-5 yaprak papatya ilave ederek tüketebilirsiniz. Boğazda ki mukoza hücrelerinin hızlıca yenilenmesini sağlayan papatya çayı oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Papatya çayı boğazı nemlendirir ve rahatlatmaktadır. Papatya çayını boğaz iltihabı şikayetleriniz çoğaldığı zamanlarda tüketebilirsiniz. Son derecede faydalı olan papatya çayı insan sağlığına oldukça faydalı bir bitki çayıdır.