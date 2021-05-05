Eski bir profesyonel futbolcu olan, şu sıralar oyunculuk yapan Boğaç Aksoy lenf kanserine yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu Aksoy, "Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki, lenfoma kanserine yakalandım. Uzun bir süre daha olmayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin."

Bu üzücü gelişmenin ardından Boğaç Aksoy'un kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor.





Lenfomaya yakalanan Boğaç Aksoy kimdir?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan ünlü manken ve oyuncu liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır. Bunların yanında iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Boğaç Aksoy kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

İstanbul doğumlu olan yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy, 2012 yılında Best Model yarışmasında 3. olmuştu. Temmuz ayında 32. yaşına girecek olan Boğaç, 1.82 boyunda. Çılgın Dershane 3 filminde rol alan Aksoy, daha sora Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar da oyunculuk kariyerine devam etti.

Eski profesyonel futbolcu

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy'un eski bir profesyonel olması dikkat çekiyor. Cristiano Ronaldo'ya benzerliği ile dikkat çeken Boğaç, 2002 yılında Kocaelispor'da futbola başladı. 2003'te Kartalspor'a transfer olan 35 yaşındaki isim, 2006'da Kocaelispor'a döndü, 2007'de İstanbulspor'un yolunu tuttu. Futbolculuk döneminde forvet oynayan Boğaç, 2008 ve 2009'da Maltespor'da profesyonel olduktan sonra futbol hayatına nokta koydu.

Lenfoma nedir?

Lenfoma lenfositlerin oluşturduğu bir kanser tipidir. Lenf dokusunun habis tümörüne verilen genel bir isimdir. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşur. Malign lenfoid hücreler de normal lenfositler gibi lenf düğümü, dalak, kemik iliği, kan ve diğer organlarda çoğalır. Lenfoma; Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki büyük gruba ayrılır.



