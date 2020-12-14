Her iki isim de önce kaleye geçti, ardından atışları kullandı. Birbirinden eğlenceli dakikaların yaşandığı buluşmanın videosu, önümüzdeki günlerde Marul Kafa’nın sosyal medya hesaplarında yayımlanacak. Marul Kafa, ilerleyen haftalarda FTA Antalyaspor’un diğer oyuncuları ile de benzer buluşmalar ve yarışmalar gerçekleştirecek.

İHA