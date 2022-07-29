Türkiye'de ilk olarak Ankaraspor'a transfer olup geçen sezon Eyüpspor forması giyen 20 yaşındaki stoper, 1'inci Lig'de 7 maça çıktı. Yeşil-beyazlılardan ayrılan Muhammet Aran, Ispartaspor'a transfer olurken, yönetim, yine daha önce kamp kadrosuna dahil edilmeyen Sergen Yatağan'ın Serik Belediyespor'a kiralık verildiğini açıkladı.

TAŞDEMİR'İN TORUN SEVİNCİ

Bodrumspor'a geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşatıp 1'inci Lig'e taşıyan teknik direktör İsmet Taşdemir, dede olmanın sevincini yaşadı. Taşdemir’in kızı İlayda Taşdemir Taşçı, Zeynep adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getirdi.

DHA