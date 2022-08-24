Bodrumspor’un golcüsü Celal Dumanlı tarih yazdı

1. Lig’e tarihinde ilk kez yükselen Bodrumspor’un 28 yaşındaki golcüsü Celal Dumanlı, tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Tam 11 sezondur Bodrumspor forması giyen Celal, 5 farklı ligde bir takımın formasıyla gol atan ilk futbolcu olarak rekor kırdı. Ege temsilcisinin Süper Amatör Lig’den bu yana formasını terleten Celal, sırasıyla Bölgesel Amatör Lig, TFF 3. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 1. Lig’de gol sevinci yaşamayı başardı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir’in forvette görev vermeye devam ettiği oyuncunun hayali Süper Lig ’de de Bodrumspor formasıyla fileleri havalandırmak.