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Bodrumspor'dan yeni transferleri için imza töreni

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı ekiplerinden Bodrumspor, Başakşehir'den Enes Karakuş, Menemenspor'dan Murat Elkatmış, Turgutluspor'dan Süleyman Özdamar ve Antalyaspor'dan Halil İbrahim Sevinç ve kanat oyuncusu Adem Metin Türk'le resmi sözleşme imzaladı.

29 Ocak 2021, Cuma 19:24 Son Güncelleme:
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Bodrumspor'dan yeni transferleri için imza töreni

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı ekiplerinden Bodrumspor, 5 oyuncuyla anlaştı.

Yeşil-beyazlılar, Medipol Başakşehir'den forvet Enes Karakuş, Menemenspor'dan kanat oyuncusu Murat Elkatmış, Turgutluspor'dan stoper Süleyman Özdamar ve Fraport-Tav Antalyaspor'dan ön libero Halil İbrahim Sevinç ve kanat oyuncusu Adem Metin Türk'le resmi sözleşme imzaladı.

İmza töreninde Başkan Rıza Karakaya da hazır bulundu.

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