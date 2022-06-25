Bodrumspor, son olarak Bandırmaspor forması giyen kaleci Gökhan Değirmenci'ye kanca attı. Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden olan Yeşil-Beyazlıların, kulübüyle sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki file bekçisi ile dirsek temasında olduğu bildirildi.

Bandırmaspor geçen sezon Play-Off finalinde İstanbulspor'a elenmişti. Altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olan kaleci Gökhan kariyerinde Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe , Gaziantepspor, Boluspor, Akhisarspor'da görev yaptı. (DHA)