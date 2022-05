TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, evinde An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yendi. Rakibini 2 farklı yenerek 24 Mayıs Salı günü deplasmanda oynanacak rövanş maçı için büyük avantaj yakalayan yeşil-beyazlılar, iddialar üzerine açıklama yaptı.

Bodrumspor'dan yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Bodrumspor profesyonel futbol takımımız, 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 16.00'da oynadığı An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 2. Lig Kırmızı Grup yarı final ilk müsabakasını 3-1 kazanmıştır. Türkiye'mizin dünyaya açılan pencerelerinden, turizmimizin pırlantası, ülkemizin kültür zenginliğinin aynası Bodrum, yönetimi, taraftarı, halkı ve emniyet mensuplarıyla son derece misafirperver bir tutumla konuklarını ağırlamış, takımımız da aynı centilmenlikle saha içindeki mücadelesini vermiştir. Hatta bu misafirperverlik TFF yetkilileri tarafından da takdirle karşılanmıştır. Müsabakanın önemi nedeniyle maç içerisinde oyuncular arasında gerginlik yaşansa da, her maçta olabilecek bu davranışlar karşılaşma hakeminin otoritesi ve disiplin uygulamalarıyla sorunsuz tamamlanmıştır. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki; müsabaka sonrası Bayburt temsilcisinin bazı yöneticileri tarafından bizlerin hayretle karşıladığı yalan beyanlar ve iftira kabul edilebilecek ifadeler sosyal medyada yer almıştır.

Dikkat edilirse; açıklamalarda fedakarca görev yapan ve karşılaşmanın sağlıklı bir şekilde sona erme çabası içerisinde olan emniyet mensupları, özel güvenlik ve kulüp personelimizin verdiği emekle sezon başından bu yana her takıma centilmence tavrıyla takdir edilen taraftarımızın örnek tutumu göz ardı edilmiştir. Konu; futbolun birleştirici gücünden uzaklaştırılmış, siyaseti alet etmeye kadar vardırılmıştır. Her siyasi görüşten taraftarımızın yer aldığı tribünlerimizi iftirayla karalayarak kendi taraftarlarını tahrik etmek ve iç sahada oynayacakları ikinci maç için nefret ortamı oluşturmak gayretleri içerisinde olanların açıklamalarını en basit tabiriyle bir futbolsever olarak dehşetle izledik. Sahada alınan 3-1'lik yenilginin faturasını kesecek yer bulamayanların, yalan, iftira, kin, nefret ve intikam duygularıyla siyaseti alet ettiği açıklamaları yapanları ispata çağırıyoruz. Hatta bir adım daha ileri gidip, "Bize göre hayali olan" bu kişilere karşı hukuksal mücadeleyi birlikte vermeye davet ediyoruz. Maç sonunda kendi taraftarını Bayburt'ta oynanacak maç için ısrarla davet eden bu yöneticinin takındığı intikam tavrı bir spor adamına yakışmayan ifadelerdir. Şimdiden Emniyet Genel Müdürlüğü'müzü, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve konu ile ilgili kim varsa uyarıyoruz. Bu yalan ve iftira dolu açıklamalar sonrası meydana gelebilecek her olaydan ilgili yönetici sorumludur.

3-1'lik galibiyet almış bir taraftarın sevinç gösterisi yapmak yerine iddia edilen davranışlar içinde bulunması hayatın olağan akışına bile aykırıdır. Zira bu müsabakada iddia edilen, hatta bu iddiaları akıllara bile getirebilecek benzeri hiç bir olayın yaşanmadığı gibi müsabakada görevli emniyet ve stat görevlileri tarafından maç sonrası yapılan incelemelerden de tespit edilmiştir. Taraftarını tahrik etmek için bu yalanları söyleyen, tur atlamak için tüm çareyi saha dışında arayan bu sayın yöneticinin, kendilerini stat otoparkında nasıl karşıladığımızı, protokol tribününe kadar nasıl eşlik ettiğimizi, müsabaka bitiminde de nasıl aynı şekilde aracına kadar uğurladığımızı anlatmasını da beklerdik. Ancak biz biliyoruz ki, en başta Bayburtlu futbolseverler olmak üzere aklıselim insanlar bir futbol müsabakasını kendilerine göre siyasete alet etme gayreti içinde olanlara, mağduriyet yaratma çabasındakilere, kendilerini kışkırtmaya, intikam duygularını körüklemeye çalışanlara fırsat vermeyecek, Karadeniz insanının emin olduğumuz gerçek misafirperverlik duyguları ile takımımızı konuk edeceğine inancımız sonsuzdur. Futbolda kazanmak kadar kaybetmenin olduğunu biz biliyoruz. Ama tüm bunların saha içinde kalması gerektiğinin de farkındayız. Bodrumspor ve Bayburtspor camiaları ile değerli futbol kamuoyuna saygıyla duyururuz."

