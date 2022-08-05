Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'un yeni transferleri Recep Aydın ve Kenan Özer, bu sene takım olarak başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını söyledi.

Bodrumspor'un yeni transferleri Recep Aydın ve Kenan Özer, DHA'ya özel açıklamalarda bulundular.

Altınordu'dan kadroya dahil edilen orta saha Recep Aydın, yeni kulübünde çok mutlu olduğunu söyledi. Lig tarihinde en çok forma giyen oyunculardan biri olan 32 yaşındaki oyuncu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel bir ortam var. Ben de bu ligin en çok forma giyen oyuncularından biriyim. Bu ligi çok iyi tanıyorum. 1 aylık antrenman döneminde gördüğüm kadarıyla da inşallah bu sene takım çok iyi yerlerde olacak" dedi.

Bodrumspor'un geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğunun kesinlikle tesadüf olmadığını ifade eden Recep, "Kamp döneminde çok iyi çalıştık ve sezon içerisinde meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum. Bursaspor ve Altınordu'da oynadığım dönemde takımda çok genç arkadaş vardı. Burada da nitekim öyle. Takımımızda tecrübeli isimler de çok fazla. Tecrübeli oyuncuların kalitesi tartışılmaz. Özellikle burada geçen sene oynayan çok kaliteli ve yetenekli futbolculara sahibiz" diye konuştu.

KENAN: TAKIMA UYUM SAĞLADIM

Son olarak Süper Lig 'de Yeni Malatyaspor forması giyip yaz döneminde Bodrumspor'a imza atan sağ kanat Kenan Özer de iddialı konuştu.

Teknik direktör İsmet Taşdemir'le çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Şu an takıma alışma dönemim çok iyi gidiyor. Burdur ve Afyonkarahisar kamplarından sonra çok güzel bir uyum sağladığımı düşünüyorum. Hafif bir sakatlığım vardı ancak şimdi takıma döndüm. Bu sene elimizdenden gelenin daha fazlasını vererek, mücadele ederek iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.

"LİGİN RİTMİNE AYAK UYDURACAĞIZ"

Öncelikle lige iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirten Kenan, "Yeni Malatyaspor maçıyla sezona açacağız. Saha içindeki uyumu aştıktan sonra hedeflerimizi biraz daha netleştirebiliriz. Ligin ritmine ayak uyduracağız ve o zaman istediğimiz sonuçları da alıp kendimize hedefler belirleyeceğiz. Takımdaki arkadaşlarım çok iyi insanlar. Aile ortamımız çok iyi. Burada kendimi gayet iyi hissediyorum" cümlelerini kullandı.

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)