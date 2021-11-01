TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında 1 puan toplayıp zirve yarışında yara alan Bodrumspor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir'le çıktığı ilk maçta Sarıyer'i deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Zorlu deplasmanda 3 puanla dönen yeşil-beyazlılar maçın ardından büyük coşku yaşarken, takım zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Güzel bir galibiyete imza attıklarını belirten İsmet Taşdemir, "Oyuncularımı kutluyorum. Kısa zamanda takımla çalıştım. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi. Topladığı 19 puanla zirvenin 3, Play-Off hattının 1 puan gerisinde olan Bodrumspor bu hafta evinde Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

DHA