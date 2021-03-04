Bodrumspor - Vanspor maç sonucu: 1-0

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta müthiş bir çıkış yakalayan Bodrumspor, son 14 maçta namağlup 11'inci galibiyetini Vanspor'u yenerek aldı, rakibini sollayıp puan tablosunda ikinci sıraya tırmandı: 1-0.

İlçe Stadı'ndaki mücadelenin tek golünü 83'üncü dakikada Adem Metin attı. Harun, Ozan Sol, Medeni gibi önemli isimlerin yokluğuna rağmen düşme hattından başladığı tırmanışını hız kesmeden sürdüren Bodrum, bu skorla puanını 48 yapıp, 62 puandaki lider Eyüpspor'un ardından ikinciliğe yerleşti. Vanspor ise 47 puanla üçüncülüğe geriledi.

13'üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında sağdan ceza sahasına giren Burhan'ın şutunu kaleci Egemen çizgiden çıkardı.

48'inci dakikada Vanspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Selim'in ceza alanından sert şutu direkten döndü.

55'inci dakikada taç atışından gelen topta Burhan'ın karşı karşıya pozisyonda şutu üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada Bodrumspor gole yaklaştı. Celal'in karşı karşıya vuruşu auta gitti.

74'üncü dakida gelişen Bodrum atağında Murat Elkatmış ceza sahasında yerde kaldı. Ev sahibi oyuncular penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Enes'in şutu direkte patladı.

80'inci dakikada Vansporlu Rüştü'nün kafa şutunu kaleci Egemen çıkardı.

83'üncü dakikada Bodrumspor öne geçti. Ceza alanında topla buluşan Adem Metin, 2 kişiyi çalımlayarak sert bir vuruşla topu tavana astı: 1-0.

Maç bu skorla bitti.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Harun Terin (xx)

BODRUMSPOR: Egemen (xxx) - Süleyman Özdamar (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 88 Batuhan Berkay), Celal (xxx), Süleyman Güneş (x) (Dk. 46 Murat Elkatmış xxx), Orhan (xxx), Muhammet (xxx), Emre Kaplan (xx), Cenk (x) (Dk. 64 Enes xx), Halil İbrahim (xxx) (Dk. 90 Hüseyin), Batuhan Ayvaz (x) (Dk. 63 Adem Metin xxxx)

VANSPOR: Aydın (x) - Rüştü (xx), Şiyar (x), Barış (x), Oktay (xx), Üzeyir (x), Sedat (xxx), Selim (x) (Dk. 74 Muhammet Mahmut xx), Burhan (xx) (Dk. 82 Ali Say x), Sedat (x) (Dk. 85 Abdulkadir), Ömer (xxx)

GOL: Dk. 83 Adem Metin (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Emre Kaplan, Celal, Murat Elkatmış, Halil İbrahim (Bodrumspor)