Bodrumspor telafi peşinde

BODRUM, (DHA)

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Bodrumspor yarın sahasında Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Emre Korkmaz görev yapacak. Teknik Direktör Tarık Daşgün, Eyüpspor maçını kayıpsız geçip kaybedilen puanları telafi edeceklerini belirterek, "İlk 3 haftada 2 yenilgi aldık. Eyüpspor maçıyla çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Hedefimiz üst sıralarda olmak" diye konuştu.