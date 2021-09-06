Bodrumspor sezona mutlu başladı

BODRUM, (DHA)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2021-2022 sezonun ilk haftasında evinde geriye düştüğü maçta Afjet Afyonspor'u 2-1 yenen Bodrumspor büyük mutluluk yaşadı. Transfer döneminde şampiyonluk hedefiyle Süper Lig patentli önemli isimlere imza attıran yeşil-beyazlılarda teknik direktör Tahsin Tam, lige moralli başladıklarını dile getirdi. Her geçen hafta daha iyi olacaklarına inandığını kaydeden Tam, "İlk yarıyı geride tamamladık. İkinci devre galibiyeti çok istedik ve aldık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel başlamak önemlidir, biz devamını getireceğiz" yorumunu yaptı. Bodrumspor bu hafta deplasmanda Diyarbekirspor'la karşı karşıya