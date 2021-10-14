Bodrumspor sert düştü

BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 5 hatfada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 12 puanla liderlik koltuğuna kurulan Bodrumspor'un zirvedeki sefası kısa sürdü. Cumartesi günü Turgutluspor'u 3-0 yenerek ligde ilk kez zirveye çıktıktan sonra dün hafta içi mesaisinde ev sahibinin 10, kendisinin Ali Eren ve Oğuzhan'ın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi tamamladığı maçta Serik Belediyespor'a 2-1 yenilen Bodrum sert düştü. Yeşil-beyazlı ekip gergin deplasmandaki bu mağlubiyetle liderlikten inip Play-Off hattının da dışında 6'ncı sıraya geriledi. Kaybettiği 3 puan ve liderliğin yanında 2 önemli eksik veren Bodrumspor, pazar günü puansız son sıradaki Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.