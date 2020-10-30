Bodrumspor, Pazarspor’la karşı karşıya gelecek

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta Vanspor deplasmanından 1 puanla dönen düşme hattındaki Bodrumspor yarın sahasında Pazarspor’la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı’nda Abdurrahman Haymana’nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00’te çalacak. Bodrumspor’da yapılan koronavirüs testleri sonucunda 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı açıklandı.
Teknik direktör Tarık Daşgün, “Pazarspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Son haftalarda iyi oyun ve sonuçlara imza attık. Devamını getireceğiz” dedi.