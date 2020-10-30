Bodrumspor, Pazarspor’la karşı karşıya gelecek

Vanspor deplasmanından 1 puanla dönen düşme hattındaki Bodrumspor yarın sahasında Pazarspor’la karşı karşıya gelecek.

30 Ekim 2020, Cuma 19:32 Son Güncelleme:
- A +
Bodrumspor, Pazarspor’la karşı karşıya gelecek

Misli.com 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta Vanspor deplasmanından 1 puanla dönen düşme hattındaki Bodrumspor yarın sahasında Pazarspor’la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı’nda Abdurrahman Haymana’nın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00’te çalacak. Bodrumspor’da yapılan koronavirüs testleri sonucunda 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı açıklandı.

Teknik direktör Tarık Daşgün, “Pazarspor karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Son haftalarda iyi oyun ve sonuçlara imza attık. Devamını getireceğiz” dedi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...