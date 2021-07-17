BODRUM (Muğla), (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bodrumspor transferde hız kesmiyor.

Onur Akbay, Murat Sarıgül, Ali Türkan, Yekta Kurtuluş, Samet Yalçın ve Üzeyir Ergün'ü renklerine bağlayan yeşil beyazlılar Oğuzhan Doğan ve Burhan Eşer'le de sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Geçtiğimiz sezon Gmg Kastamonuspor forması giyen kanat oyuncusu Oğuzhan Doğan ile sözleşme imzaladık. Oğuzhan Doğan’a Bodrumspor forması altında başarılar dileriz. Geçtiğimiz sezon Hekimoğlu Trabzon forması giyen hücum oyuncusu Burhan Eşer ile sözleşme imzaladık. Burhan Eşer’e Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.