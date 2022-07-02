Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'da ayrılıklar devam ediyor. Daha önce Muhammet Aran ve Burhan Eşer'i takımdan gönderen ayıran yeşil-beyazlılar, Murat Sarıgül'le de yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Murat Sarıgül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulanmaktayız. Murat Sarıgül’e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.

Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 3 maçta forma giydi.