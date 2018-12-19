Bodrumspor kupada 'Süper' gitti

Tarihinde ilk kez adını son 16'ya yazdıran yeşil-beyazlılar üst üste 2 Süper Lig takımını kupanın dışına iterek büyük bir başarı elde etti. Kupada önce 3'üncü turda Niğde Anadolu engelini 4-0'la aşan Bodrum, 4'üncü turda tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada Süper Lig'den Demir Grup Sivasspor'u evinde 2-1 yendi. Güçlü rakibi karşısında tur atlayan Muğla temsilcisi bu kez de Ankaragücü'nü saf dışı bıraktı. Evindeki ilk maçı 4-2 kazanan Ege ekibi, deplasmandaki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen turlayan taraf oldu. Maç sonu büyük mutluluk yaşayan Bodrumsporlu futbolcular tatile moralli girdi. Cuma günü çekilecek kurayı beklemeye başlayan Bodrumspor'un kupada yine Süper Lig'in güçlü takımlarıyla eşleşme ihtimali var.

Taraftarlar ise Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımları Bodrum'da ağırlamak istediklerini sosyal medyadan bildirdi. Başkan Rıza Karakaya, kupada önemli bir mesafe katettiklerini söyleyerek, "Süper amatörden başlayıp 3 lig atladık ve kulüp tarihimizde 86 yıl sonra ilk defa 2'nci Lig'de yer aldık. Şimdi de kupada tarih yazdık. Emeği geçen herkesle gurur duyuyorum. Süper Lig takımlarını eleyip buralara gelmek kolay değil" dedi.

Son 16'ya kaldıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren teknik direktör Engin İpekoğlu da, "Herkesi kutluyorum. Güzel bir başarı elde ettik. Süper Lig ekiplerini eleyerek son 16 turuna kaldığımız için mutluyuz" yorumunu yaptı.

Ankaragücü maçında 2 asist yapan Bodrumspor'un genç oyuncusu Harun Kavaklıdere ise "Buraya avantajlı bir skorla gelmiştik. Özellikle son dakikalarda üst düzey mücadele verdik. Maçtan mağlup ayrıldık ama kupada tur atladık. Oldukça mutluyuz" şeklinde konuştu.

DHA