TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta 4 galibiyetle ilk kez liderliğe yükseldikten sonra hafta içinde Serik Belediyespor'a 2-1 yenilip kendini bir anda Play-Off hattının bile dışında bulan Bodrumspor, Kahramanmaraşspor önünde yara sardı. Puansız son sıradaki rakibini evinde 4-0'la geçen yeşil-beyazlı ekip kaybını telafi etti.

Sezonun ilk 7 haftasında topladığı 15 puanla zirvedeki Sivas Belediyespor'u 2 puan geriden takip eden Muğla temsilcisi, pazar günü rakibine konuk olacağı deplasman maçına yeniden liderliği ele geçirme hesaplarıyla çıkacak. (DHA)