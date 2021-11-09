Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu evinde Çorum Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilerek üst sıralardan uzaklaşan Bodrumspor, yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor'un rakibi olacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Erhan Kutlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak.
Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Onur Ankara'da forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Etimesgut Belediyespor'u yenerek Çorum FK mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Bodrumspor'un grupta 19 puanı var.