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Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor deplasmanında

Çorum Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilerek üst sıralardan uzaklaşan Bodrumspor, yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor'un rakibi olacak.

09 Kasım 2021, Salı 19:17 Son Güncelleme:
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Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu evinde Çorum Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilerek üst sıralardan uzaklaşan Bodrumspor, yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor'un rakibi olacak. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda Erhan Kutlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Yeşil-beyazlılarda sarı kart cezalısı Onur Ankara'da forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Etimesgut Belediyespor'u yenerek Çorum FK mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Bodrumspor'un grupta 19 puanı var.

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