Ara dönemde golcü Dever Orgill, kanat oyuncuları Gökdeniz Bayrakdar ve Aminu Umar'la sözleşme imzalayan yeşil-beyazlıların, Çaykur Rizesporlu Eren Albayrak'ı da kadrosuna kattı. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in deneyimli sol bekin takıma dahil olmasını istemesinin bu transferde önemli rol oynadığı öğrenildi. Bu sezon Çaykur Rizespor'da süre alamayan 31 yaşındaki oyuncunun da Bodrumspor'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Bursaspor 'da vitrine çıkan Eren, Trabzonspor , Orduspor, 1461 Trabzon, Başakşehir, Konyaspor , Jubilo Iwata, Antalyaspor ve son olarak Rizespor'da görev aldı.