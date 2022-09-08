Spor Toto 1'inci Lig'de lider konumda bulunan Bodrumspor, Kasımpaşa forması giyen Erdem Çetinkaya'yı renklerine bağladı. Geçen sezon Bodrumspor'da ter döken 21 yaşındaki santrfor, 1 yıllığına tekrar yeşil-beyazlı ekibe kiralandı. Erdem'in satın alma opsiyonu ile alındığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Sezon başı Kasımpaşa forması giyen Erdem Çetinkaya satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır. Erdem Çetinkaya’ya Bodrumspor forması altında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.