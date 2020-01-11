BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 20 puanla 13. sırada tamamlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarının ilk maçında yarın evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Bilal Köseoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Devre arasında yeşil-beyazlıların dümenine geçen Teknik Direktör Tarık Daşgün de ilk sınavına çıkacak. Ankara Demirspor maçından mutlak 3 puan beklediklerini belirten Tarık Daşgün, "Geldiğim günden bu yana iyi bir kamp dönemi geçirdik. Taraftarımızın desteği ile ikini yarıya galibiyetle başlamayı amaçlıyoruz, takıma güveniyorum" dedi. Bodrumspor transferde son olarak Bandırmaspor'dan golcü Timur Kosovalı'yla sözleşme imzalamıştı.