Bodrumspor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor maç sonucu: 1-2

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 66'ncı dakikasında İbrahim Alan konuk takımı öne geçiren golü kaydetti. Ev sahibi Bodrumspor 73'üncü dakikada Berk'le tabelayı eşitledi: 1-1. Müsabakanın 80'inci dakikasında yine sahneye çıkan İbrahim Alan, Bayburt temsilcisine 3 puanı getiren golü attı.

Hafta içinde teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayıran Bodrumspor bu sonucun ardından 16 puanda kaldı, Bayburt Özel İdarespor ise 17 puana yükseldi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Mahmut Gülle (xx), Necmi Demir (xx)

BODRUMSPOR: Ali (x) - Süleyman (xx), Üzeyir (x), Onur (xx), Bahadır (xx), Yekta (x) (Dk. 74 Cenk x), Samet (xx), Burhan (xx), Celal (x) (Dk. 68 Berk xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 86 Sergen), Harun (xx) (Dk. 74 Omar x)

AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Zülküf (xxx) - Ömer (xx), Mehmet (xxx), Uğur Aygören (xx), Ömer (xxx), Sefa (xx), Onur (xxx) (Dk. 87 Ali Fırat), Yunus Emre Yalçın (xx) (Dk. 60 Selim x), İbrahim Alan (xxxx), Uğur Mustafa (xxx) (Dk. 85 Ali Aydemir), Yunus Emre Kırdal (xx)

GOLLER: Dk. 66, Dk. 80 İbrahim Alan (Bayburt Özel İdare) - Dk. 73 Berk (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Celal, Üzeyir, Harun, Halil İbrahim, Onur (Bodrumspor), Mehmet (Bayburt Özel İdare)

DHA