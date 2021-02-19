Bodrumspor, 1. Lig hayalleri kuruyor

Takımın dümenine geçtikten sonra 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik elde edip yalnız 1 kez yenilgi yüzü gören Tam yönetiminde müthiş bir çıkışa geçen Bodrumspor, grupta 19'uncu sıradan 4'üncü sıraya tırmandı. Bodrumspor'da attığı 23 golle Türkiye liglerinin bu sezon en skorer ismi olan, 3-1'lik son Tarsus İdman Yurdu galibiyetinde de ağları 2 kez sarsan Ozan Sol'a ise nazar değdi. Maçın son anlarında sakatlanıp gözyaşları içinde sahadan çıkan golcünün durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

DHA