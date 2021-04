Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7 ve 8'inci etaplarına ev sahipliği yapacak olan Bodrum'da hazırlıklar tamamlandı. Son 6 yıldır tarihi turda rota dışında kalan ilçede Muğla Valiliği iş birliğinde başlatılan hazırlıklar kapsamında Bodrum Belediyesi'nde bir çalışma komisyonu oluşturuldu. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yakından takip ettiği çalışmalarda, bisiklet turu güzergahında yapılması gereken çalışmalar detaylı olarak plandı. Belediye Başkan Yardımcı Emel Çakaloğlu, Temizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüklerinden oluşan çalışma komisyonu, Bodrum'un farklı noktalarında Bisiklet Turunu, billboard ve raketler ile duyurdu.

Etaplar esnasında Bodrum Kalesi önünde 15 tekne deniz üzerinde görüntü verecek. Ayrıca Myndos Kapısı yanına, "One of the seven wonders of the ancient world", "Dünyanın yedi harikasından biri" yazılı 6x6 metre ölçülerinde Mausoleum brandası açılarak Bodrum'un değerlerini gösteren görsel şölen yaratılacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun önemli etapları arasına giren Bodrum'da ilçe genelinde, önemli kavşaklar ve meydanlar bisiklet figürleriyle süslendi. Çöp konteynırları yenilenerek standart hale getirildi. Ana güzergahlar bisikletçilerin kullanımına hazır hale getirildi. Kentte finiş ve start için Bodrum Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Bisiklet Turu heyecanı için Yokuşbaşı'nda yeşil alan peyzaj düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Kavşaklarda temizlik ve bitki dikimi, orta refüj temizlik ve budama ile peyzaj düzenlemeleri yapıldı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

6 yıldır rota dışında kalan Bodrum'da heyecanlı bekleyişin tüm ilçeyi sardığını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Aras, "7'nci etap olan Marmaris-Turgutreis ile 8'inci etap olan Bodrum-Kuşadası Bisiklet Koşusu için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz, Güvercinlik girişinden Turgutreis'e kadar olan bisiklet geçiş güzergahında, çevre düzenlemeleri ve gerekli tedbirleri tamamladılar. Bodrum'un sakin bir kent, sağlıklı bir kent olabilmesi için bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yarımadamızın farklı bölgelerinde yeni bisiklet yolları yaptık ve daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz" dedi. Başkan Aras, turun bölge tanıtımı açısından da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 17 Nisan Cumartesi günü yapılacak 7'nci etabının finiş noktası olan Turgutreis'te bisikletçileri Karya Çiçekleri Folklor Ekibi'nin gösterisi karşılayacak. 7'nci Etap düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. 18 Nisan Pazar günü sabah saatlerinde ise 8. etabın startı Bodrum Belediye Meydanı'ndan verilecek.

DHA