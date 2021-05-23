Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve BOTAV tarafından desteklenen uluslararası yarışın ilk startı Kaymakam Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın katılımı ile gerçekleşti. Halikarnas Granfondo Bisiklet Yol Yarışı kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı rotada düzenlendi. Yarışlara İngiltere, Fransa, Sırbistan, Kosova, Ukrayna, Rusya, Yeni Zellanda, Irak, KKTC ile Türkiye'den çeşitli illerden katılım sağlayan bisikletçiler Bodrum Belediye Meydanı'nda startta buluştu.

Organizasyon 56 kilometrelik kısa parkuru, Bodrum merkezden start alarak Konacık-İslamhaneleri-Gümüşlük-Yalıkavak-Torba güzergahı sonrası Gümbet'te son buldu. 103 kilometrelik uzun parkurda ise Karaova Bölgesinde Bodrum'un sadece turizm bölgelerini değil kırsalda bulunan alanları da tüm dünyaya tanıtıldı. Start sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz nisan ayında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ardından Bodrum Halikarnas Granfondo'nun da Bodrum'da düzenlenmesinin önemine değindi. Başkan Aras, "Bodrum'da ilki yapılan bu yarış, lisanslı ya da lisansız bisikletçilerin uzun yol yarışıdır. İsteyen herkes bu yarışa katılabiliyor. Bodrum'da son yıllarda bisiklet kullanımı arttı. Bu organizasyon, artık Bodrum'un kendi yarışı olarak yarış takvimine girecek diye düşünüyoruz. Granfondo yarışları özellikle dünyada takip ediliyor, izleniyor. Biz de bu yarışa Bodrum'da ev sahipliği yapıyoruz. Salgının kısıtlı ve zor günlerinde bu kadar sporcunun bir araya gelmesi bize ümit veriyor. Bu dönemde açık havada yapılan sporlara olan ilgi arttı. Yürüyüşler, koşular, doğa yürüyüşleri, aynı zamanda bisiklet, salgın döneminde daha fazla ilgi çeker duruma geldi" dedi.

ÖDÜL TÖRENİ BODRUM KALESİ'NDE

Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yol Yarışı, Bodrum Kalesi'nde düzenlen ödül töreni ile devam etti. Törende Başkan Aras yarışmacılara ödüllerini takdim etti. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman törende katkılarından dolayı Aras'a teşekkür plaketi takdim etti. Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yol Yarışı'nda uzun parkur genel klasmanda Serkan Balkan birinci, Gökhan Uzuntaş ikinci, Muhammed Erkan üçüncü olurken, kısa parkurda Nurallah Yurteri ilk, Melih Yıldız ikinci, Furkan Abdullah Pamukçu üçüncü sırayı elde etti.

DHA