TFF 2. Lig Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'a 3-2 mağlup olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 10'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'a son dakikalarda yediği gollerle 3-2 yenildi. Bu sonuçla Bodrum temsilcisi 9 puanda kalıp 13'üncü sıraya gerilerken, Kırşehir Belediyespor üst üste 3'üncü galibiyetini alarak 20 puana ulaştı ve 4'üncü sıraya yükseldi.

Ev sahibi ekip maçın 38'inci dakikasında Celal'in kırmızı kart görmesi nedeniyle 10 kişi kaldı. Müsabakanın ilk golünü 10'uncu dakikada konuk ekip Yaşar'la buldu. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Ozan'ın 48'inci ve 66'ncı dakikalarda attığı gollerle 2-1 üstünlük kuran Bodrumspor, 87'nci dakikada İsmail'in penaltıdan bulduğu gole engel olamayınca oyuna denge geldi: 2-2. Son bölümde ataklarını sıklaştıran Kırşehir Belediyespor, 90'ıncı dakikada İlker'in golüyle galibiyete uzandı: 2-3.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu (xx), Mehmet Şengül (xx), Emre Aslan (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (x) - İzzet (xx), Orhan (xx) (Dk. 80 Muhammet x), Emre (x), Gökhan (xx), Erkan (xx), Sergen (x) (Dk. 75 Emirhan x), Oğuzhan (x), Ozan (xxx), Batuhan (x) (Dk. 87 Şaban), Celal (x)

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir (xx) - Birol (xx), Volkan (xx), Metin (x) (Dk. 71 Turan xx), Ümit (x) (Dk. 46 Erbay xx), Serhat (xx), Oğuzhan (xx), Ahmet (x) (Dk. 40 İsmail xx), İlker (xxx), Onur (xx), Yaşar (xxx)

GOLLER: Dk. 10 Yaşar, Dk. 87 (Pen) İsmail, Dk. 90 İlker (Kırşehir Bld) - Dk. 48 ve Dk. 66 Ozan (Bodrumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 38 Celal (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Ozan, İzzet, Orhan, Batuhan, Emre (Bodrumspor) - Ümit, Yaşar, Metin, Onur (Kırşehir Bld)