Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği kutlama organizasyonu düzenlendi

Şampiyonluk kutlamasına Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Metin Karakaya, Okan Böke, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Galatasaraylı eski oyuncular Erhan Önal, Muhammet Altuntaş, Evren Turhan, Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri ile taraftarlar katıldı.

Başkan Mustafa Cengiz yoğun programı sebebiyle katılamadığı kutlamayı telefonla arayarak geceye katılan taraftarlara seslendi. Teknik Direktör Fatih Terim de sürpriz yaparak kutlamaya telefonla katıldı.

Kutlama gecesinde taraftarlar, Betül Demir’in birbirinden güzel şarkıları ve Okan Kurt’un DJ performansı ile doyasıya eğlendi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Cansever, Mahmut Recevik ve Okan Böke ile Bordum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu, Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik şu ifadeleri söyledi:

“Bütün dernekler şampiyonluğu kutluyor, sıra Bodrum’a geldi. Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği’ni kurdular arkadaşlarımız. Güzel bir gece olacak inşallah, böyle devam ediyoruz. 7 Ağustos’ta bir hedefimiz var, Ankara’da Süper Kupa’yı almak istiyoruz. Ondan sonra lig başlayacak 16-17’si gibi. 23. Şampiyonluk da bizim olacak kimse merak etmesin.”

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cansever şunları söyledi:

“23. Şampiyonluğu da inşallah seneye göreceğiz. Bunun için iyi çalışacağız. Tekrar şampiyon olacağımıza Yönetim Kurulu olarak inanıyoruz. Gelecek her güzelliğin Galatasaray lehine olmasını diliyorum. Rekabetin tatlı bir şekilde devam etmesini ve Galatasaray’ın hep başarılarla dolu olmasını istiyoruz.”

Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke şunları söyledi:

“Gary Lineker futbol için ne demişti? ‘Futbol 22 kişinin oynadığı sonunda da Almanların kazandığı bir oyundur.’ Türkiye’de de futbol 18 takımın oynadığı ve sonunda Galatasaray’ın kazandığı bir oyun gibi gözüküyor.”

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu şu ifadeleri kullandı söyledi:

“Bodrum Galatasaray’ın evidir. Derneği Bodrum’da açmamızdan beri çok kısa bir süre geçmesine rağmen çok ciddi katkılar vereceğimizi düşünüyoruz. Yerelde tüm derneklerin kulübümüze katkı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Sadece Yönetim Kurulumuzdan bekleyemeyiz, Yönetim Kurulumuz çok çalışıyor. Galatasaray’ın ve Türkiye’deki bütün takımların birtakım sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Galatasaray sevgisini arttırarak, Galatasaray markasının değerini arttırarak inşallah günü gelecek biz de takımımıza oyuncu almaya çalışacağız. Galatasaray’a duyulan sevgiyi arttıracağız, marka değerini arttıracağız. İnşallah her şey daha iyi olacak diye düşünüyoruz, çok çalışıyoruz. Çok yorulduk, bu güzel gecede emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bundan dolayı çok mutluyum.”