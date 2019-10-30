Bochum-Bayern Münih maç sonucu: 1-2

Almanya Kupası'nda Bundesliga 2'de mücadele eden Bochum, Vonovia Ruhrstadion'da Alman devi Bayern'i ağırladı. Mücadeleye taraftarının da desteği ile iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu ve 36. dakikada Bayern'de Davies'in topu kendi ağlarına göndermesi ile maçta skor 1-0'a geldi. Bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Karşılaşmanın 2. yarısında iyi başlayan taraf Bayern oldu. Kovac 2. yarıya kritik bir oyuncu değişikliği yaptı ve golcüsü Lewandowski'yi Perisic'in yerine oyuna sürdü.

Bu değişiklik ile üstünlüğü her ne kadar ele alsa da bir türlü aradığı golü Bayern bulamadı. Maçın son anlarına doğru direnci düşen Bochum, güçlü rakibine sadece 83 dakika dayanabildi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Gnabry golü kaydeden isim oldu.

88. dakikada yediği golün de etkisi ile psikolojik olarak maçtan kopan Bochum, ataklarda bir hayli zorluk çekti ve Bella-Kotchap'ın da 88'de kırmızı kart görmesiyle rüzgar tamamen yön değiştirdi.

Bu değişikliğin ardından 89'da Thomas Müller sahneye çıktı ve maçın sonucunu tayin etti. Alınan bu sonuçla Bayern turu atlayan taraf olmayı başardı.