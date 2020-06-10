Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, kontratının sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Isla ile temasa geçen takımların başında ise Arjantin devi Boca Juniors geliyor.

Boca'da özellikle ikinci başkan Juan Roman Riquelme'nin Isla'yı ısrarla istediği belirtiliyor. Riquelme, sağ bek pozisyonu için Şilili oyuncuyu ideal bir seçim olarak belirlerken arka planda farklı bir plan olduğu da belirtiliyor.

Ole'nin haberine göre Riquelme, Isla'nın transferinin diğer Şilili oyuncuların Boca Juniors'a gelişine de imkan sağlayabilir. Bu doğrultuda öne çıkan isimler ise eski Beşikaşlı Gary Medel ve Barcelona'dan Arturo Vidal...

Şimdilerde Bologna forması giyen Gary Medel, kariyerinin kalan bölümünde mutlaka Boca Juniors'ta yeniden oynamak istediğini belirtirken Arturo Vidal'in de kariyerinin son bölümünde Arjantin ekibine transfer olmak istediği aktarılmaktaydı.