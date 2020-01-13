Arjantin devi Boca Juniors, Şilili sağ bek Mauricio Isla için Fenerbahçe’nin kapısını çalmıştı. Ülke basınında çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, renktaşından 2 milyon Dolar talep etti. Ancak Boca Juniors’ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncu için bu rakamı pahalı bulduğu ve 1 milyon Dolar’ın bile altında bir teklif sunduğu kaydedildi.

Bu nedenle taraflar arasında pazarlıkların durma noktasına geldiği öğrenildi.

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