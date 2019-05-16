Bobby Dixon: Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar.

Fenerbahçe Beko’yu maçın kritik anlarında attığı müthiş üçlükleriyle zafere taşıyan tecrübeli oyun kurucu Bobby Dixon, FANATİK’e açıklamalarda bulundu...

- Takım olarak EuroLeague'in yeni sistemindeki en yüksek galibiyet sayısına ulaştınız. Sezonun geride kalan kısmını nasıl değerlendiriyorsun?

Şu ana kadar takım olarak mükemmel bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Normal sezonu ilk sırada tamamladık, Play-Off'ta Zalgiris'i geçmeyi başardık ve şimdi önümüzde yeni bir macera var. Genel anlamda harika bir sezon geçirdik.

'Burada olmaya alışığız'

- Yeniden Final Four'da olmak nasıl bir his?

Final Four'da olmak kesinlikle harika ama artık bizim için alışılagelmiş bir durum. Bizim için ilk değil ki burada olmaya alışığız.

'Üst düzeyde, zorlu bir maç'

- Anadolu Efes'e karşı çok sayıda maça çıktınız. Senin için bu maçı diğerlerinden farklı kılan şey ne? Ne tür bir maç bekliyorsun?

Anadolu Efes'e karşı oynama anlamında oldukça tecrübeliyiz. Son yıllarda çokça finalde karşı karşıya geldik. Üst düzeyde, zorlu bir maç olmasını bekliyoruz. Bir Final Four mücadelesi olduğu için iki takım adına da büyük önem taşıyor.

'Tecrübe her şeydir'

- Takım olarak birlikte çok sayıda Final Four'da mücadele ettiniz. Bunun Vitoria-Gasteiz'de Anadolu Efes'e karşı bir fark yaratacağını düşünüyor musun?

Kesinlikle. Tecrübe, her şeydir! Final Four'da neleri yapabileceğimizi, neleri yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu oldukça önemli.

- Birçok sakat oyuncunuz var ve bu nedenle Banvit ve Galatasaray karşısında dönem dönem 5 kısa ile oynamak durumunda kaldınız. Bu sistemde oynamak sana neler hissettirdi?

Bu şekilde oynamak çok kolay değil. Ama koç, böyle oynamamız gerekebileceğini söylemişti. Kazanmamız gerekiyor ki bu nedenle her şeye hazır olmalıyız.

'İki takım da kalitesini gösterdi'

- Bu sezon özelinde Anadolu Efes ile 6 kez karşı karşıya geldiniz. İyi yönlerinizi, kötü yönlerinizi görme şansınız oldu. Bunun iki takım açısından da bir avantaj veya dezavantaj yaratacağını düşünüyor musun?

Buraya kadar iki takım da kalitesini gösterdi. Birbirlerine karşı daha iyi yaptıkları şeyler var. Kimin gününde ve agresif olacağı önemli.

'Hazırız'

- Sence farkı yaratacak esas nokta ne olacak?

Bence tecrübe. Daha önce bu aşamada mücadele ettik ve bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Hazırız.

- Fenerbahçe Beko ile yeni bir sözleşme imzaladın. Daha ne kadar süre basketbol oynamayı planlıyorsun?

Buna ilişkin kesin bir kararım yok. Şu an kendimi iyi hissediyorum ve daha ne kadar süre oynayabilirim diye düşünmüyorum.

- Geçtiğimiz yıl Belgrad'daki Final Four'da 10 binin üzerinde Fenerbahçe taraftarı vardı. Vitoria-Gasteiz, ulaşım ve konaklama açısından daha farklı bir yer. Şehre ve taraftarlara yönelik beklentilerin neler?

Vitoria-Gasteiz, önemli bir basketbol şehri. Taraftarlar şehrin takımı Baskonia'yı çok iyi şekilde destekliyorlardı. Orada çok iyi bir basketbol atmosferi vardı ki Avrupa'nın her yerinden gelecek taraftarlarla yine benzeri bir basketbol ortamı olacaktır. Elbette yine Fenerbahçe taraftarlarının da yoğun şekilde gelip bizi desteklemelerini bekliyoruz.

'Ne gerekiyorsa yapacağız'

- Fenerbahçe taraftarlarına bir mesajın var mı?

Sezon boyunca bize gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Onlar için Vitoria-Gasteiz'de, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Zafere ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız.

GÖKHAN GERMAN | FANATİK ÖZEL