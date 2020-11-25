Bir dönem Beşiktaş forması da giyen, Barcelona'nın eski futbolcularından Kevin Prince Boateng, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.

İngiliz medyasına konuşan tecrübeli golcü, Messi ile geçirdiği günlerin harika olduğunu ifade etti.

Boateng, Arjantinli yıldız ile antrenmana çıkmanın inanılmaz olduğunu söyledi. Messi ile antrenman yapmaya başladığımda kendimi yetersiz hissettim diyen Ganalı Mili futbolcu, "Onu görünce futbolu bırakasım geliyordu" ifadelerini kullandı.

Tottenham forması giydiği döneme dair de açıklamalar yapan 33 yaşındaki futbolcu, "Mutluluğu parayla satın almaya çalışıyordum, oynayamıyordum ve mutsuzdum" dedi.

Şu anda İtalya Serie B ekiplerinden Monza'da forma giyen Boateng, 6 maçta, 2 gol atıp bir de gol pası verdi.

Kaynak: Trt Spor