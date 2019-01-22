Boateng’den Türk futbolseverlere mesaj

İspanya’nın Barcelona Kulübü, sosyal medyadan Ganalı hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng’in Türkçe mesajını yayımladı.
Barcelona Kulübünün Twitter’daki Türkçe hesabında yer alan videoda Türk futbolseverlere seslenen Boateng, "Merhaba Türkiye. Nasılsın? İyi akşamlar. Bir tanem, deli gibi severim." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/fcbarcelona_tr/status/1087666251009282048
Katalan ekibi, Ganalı milli futbolcuyu İtalya’nın Sassuolo takımından 8 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamıştı.
AA