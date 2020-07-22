Boateng’den erken veda

Sözleşmesindeki opsiyonu uzatılmayan ve sezon bitiminde gönderilecek isimlerden olan Boateng, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Dün akşam yapılan idmanda sakatlanan ve sol ayak bileğinde ödem tespit edilen yıldız oyuncunun sezonun son maçında, cumartesi günü takımda yer alamayacağı öğrenildi. Beşiktaş macerası planlanandan erken biten 33 yaşındaki hücum oyuncusuna katkılarından dolayı teşekkür edilerek yollar ayrılacak. Boateng devre arasında geldiği Beşiktaş’ta 11 maçta 3 gol atmıştı.