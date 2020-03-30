Kara Kartal’ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, koronavirüs sebebiyle Süper Lig’e ara verilmesinin ardından evinden yaptığı canlı yayınlarla gündem yaratmaya devam ediyor...

Ailesiyle çektiği videolarla dünya çapında ses getiren 33 yaşındaki futbolcu, önceki gece de Instagram canlı yayınında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’in Gabonlu yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang’la sohbet etti. İkili arasında geçen muhabbet, canlı yayını izleyen binlerce kişiyi gülümsetirken, Siyah-Beyazlı taraftarlar, Aubameyang’a ‘Come to Beşiktaş’ çağrısında bulundu. ‘Seni de çağırıyorlar’ Beşiktaşlı taraftarların yoğun mesajlarına kayıtsız kalamayan Boateng, “Auba, seni de Beşiktaş’a çağırıyorlar, ne dersin?” sözlerini sarf etti. 30 yaşındaki futbolcu ise, “Beşiktaş taraftarını biliyorum. Çılgınlar gibi herkesi Beşiktaş’a davet ediyorlar. Türkiye’yi ve Türk insanını seviyorum” cevabını verdi. Bu sözlerin ardından Kartal’ın yıldızı Boateng, Arsenal’li isme, “Kulübünde kaç yılın kaldı?” sorusunu sorup, ‘1’ yanıtını almasının ardından, “O zaman gel takımları değişelim. Ben Arsenal’e gideyim sen de Beşiktaş’a gel” teklifinde bulundu. Bu dialog sonrasında ikili arasında gülüşmeler yaşandı.





Boateng ve Aubameyang arasındaki ses getiren diyalog...

Boateng: “Arsenal’de kaç yılın kaldı?”

Aubameyang: “Bir.”

Boateng: “O zaman Beşiktaş’a gel.”

Aubameyang: “Türkiye’yi çok seviyorum.”

Boateng: “Gel takımları değiştirelim. Sen Beşiktaş’a, ben Arsenal’e.”