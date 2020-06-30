Boateng uçuşa geçti

Kara Kartal’ın 29. haftayı 3-0’lık Konyaspor galibiyetiyle tamamlamasının ardından teknik ekip, oyunculara 3 günlük izin vermişti. Siyah-Beyazlılar’ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, bu zamanını eşi Melissa Satta’yla beraber İtalya’da geçirdi. Çift tatilini, Sardinya Adası’nın açıklarına demirleyen özel yatında yaptı. İkilinin tatil görüntüleri, İtalyan ve İngiliz magazin basınının objektiflerine takıldı. Beşiktaşlı futbolcunun yatın üzerinden denize doğru yaptığı estetik atlayış da dikkatleri çekti. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Boateng, kariyerine başka bir takımda devam edecek.

Boateng, yatın üzerinden yaptığı atlayışla dikkatleri çekti