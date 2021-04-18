Bayern Münih ile sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalacak olan Gana asıllı Alman futbolcu Jerome Boateng, için İngiltere'den talip var.

İngiliz basınından The Sun'ın Alman yayın organı SportBild'e dayandırdığı habere göre 32 yaşındaki yıldız futbolcuyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham yakından ilgileniyor. Bu bağlı olarak Boateng'in de Londra ekibinin formasını giyemeye hevesli olduğu ve İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe iddiası

Jerome Boateng'in adı son dönemde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Hatta sarı lacivertli yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması gerçekleştirdiği iddia edilmişti.





11 yıllık macerası sona eriyor

Bayern Münih'te sportif direktör Hasan Salihamidzic'in geçtiğimiz gün sözleşme yenilenmeyeceğinin açıklamasının ardından 11 yıllık Münih kariyerini bitirmeye hazırlanan Boateng, Alman ekibiyle bu sezon toplam 34 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.