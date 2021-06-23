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Boateng, Hertha Berlin'e dönüyor

Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen Ganalı yıldız futbolcu Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile 2022'ye kadar geçerli olacak sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Son olarak İtalya Serie B takımlarında Monza'da oynayan yıldız futbolcu, 2005-2007 yılları arasında Hertha Berlin formasını giymişti.

23 Haziran 2021, Çarşamba 19:06 Son Güncelleme:
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Boateng, Hertha Berlin'e dönüyor

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Ganalı yıldız futbolcu Kevin Prince Boateng, yuvaya dönüyor.

Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 34 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon lacivert beyazlı formayı giyeceğini belirtti. Haberde Boateng ile 2022 yılına kadar geçerli olacak sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Son olarak İtalya Serie B takımlarında Monza'da oynayan yıldız futbolcu, 2005-2007 yılları arasında Hertha Berlin formasını giymişti.

Yarım sezon Beşiktaş 'ta oynamıştı 

2019/20 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Boateng, siyah beyazlı formayla çıktığı 11 maçta, 3 gol, 1 asistle skora katkı sağlamıştı.



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