Boateng, Beşiktaş'a gelmek istiyor!

Kartal Kevin Boateng’i kiralamak için İtalyan kulübüyle aralıksız olarak görüşüyor. Yıldız futbolcunun da Beşiktaş’a gelmek istemesi bu transferin bitme ihtimalini çok güçlendirdi.

04 Temmuz 2019, Perşembe 08:58
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Boateng, Beşiktaş'a gelmek istiyor!

Beşiktaş ​Boateng için görüşmelerine hız verdi. Takıma yararı olacak oyuncuların yanı sıra ses getirecek bir ismi renklerine bağlamak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim Ganalı forvet için kulübü Sassoulo ile görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Yönetimin tecrübeli oyuncu için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Ganalı starın Beşiktaş'ta oynamak istemesi Siyah- Beyazlı yönetimin elini güçlendirmiş durumda. Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde 13 maçta oynayan Boateng kiralık gittiği Barcelona'da ise 4 maçta forma giydi. (Takvim)

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