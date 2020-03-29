Boateng ailesinden Şampiyonlar Ligi paylaşımı

Beşiktaş''ın Ganalı oyuncusu Kevin-Prince Boateng, corona virüsü salgını nedeniyle evde geçirdiği günlerde ilginç bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Boateng, eşi Melisa Satta ve oğlu ile birlikte Şampiyonlar Ligi maçlarının seremonisini evde gerçekleştirdi.

29 Mart 2020, Pazar 20:41 Son Güncelleme:
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Boateng ailesinden Şampiyonlar Ligi paylaşımı

Beşiktaş''ın Ganalı oyuncusu Kevin-Prince Boateng, corona virüsü salgını nedeniyle evde geçirdiği günlerde ilginç bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Boateng, eşi Melisa Satta ve oğlu ile birlikte Şampiyonlar Ligi maçlarının seremonisini evde gerçekleştirdi. 

İşte Boateng'in paylaşımı..


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