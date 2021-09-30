Antalya’da genç tenisçilerin katılımıyla düzenlenen BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finallerine katılan Türkiye, üçüncü gün maçlarını tamamladı.

Club Mega Saray Tenis Akademisi’nde gerçekleştirilen organizasyonda Kız Milli Takımı, Junior Billie Jean King Cup’ta Almanya’yla, Erkek Milli Takımı ise Junior Davis Cup’ta Şili’yle karşılaştı.

Junior Billie Jean King Cup tekler bölümünde milli tenisçilerden Melisa Ercan, Carolina Kuhl’u 2-0 yenerken, Duru Söke, Marie Vogt’a 2-0 yenildi. Çiftler mücadelesinde Duru Söke/Melisa Ercan ekibi, Marie Vogt/Ella Seidel ikilisine 2-0 yenildi ve Almanya seriyi 2-1 galip tamamladı.

Junior Davis Cup’ta da Erkek Milli Takımı, Şili’ye karşı 3 maçından 2’sini kaybetti. Teklerde Önder Balcı, Leonardo Martinez’i 2-0 yendi. Atakan Karahan, Benjamin Torrealba’ya 2-0, çiftlerde Önder Balcı/Atakan Karahan ekibi, Francisco Duran/Benjamin Torrealba ikilisine 2-0 kaybetti ve Şili seriyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçlarla hem kızlarda hem de erkeklerde çeyrek finale yükselme şansını kaybeden Türkiye, play-off maçları oynayacak.

21 ülkeden 32 takımın katıldığı organizasyon, 3 Ekim Pazar günü sona erecek.