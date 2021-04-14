Blizzard yeni World of Warcraft turnuvası The Great Push’u duyurdu

Blizzard, bu yer gerçekleştireceği ilk tek seferlik rekabetçi dungeon turnuvamızın ayrıntılarını duyurdu. 28-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik WoW Espor sistemine yeni bir etkinlik olarak geliyor.

Yılın ilk tek seferlik turnuvası olan The Great Push ile Mythic Dungeon International (MDI) tarafından belirlenen temellerden farklı, yeni bir rekabetçi dungeon stili geliyor. The Great Push, rakiplerinin zamanını yenmek için savaşan takımlar yerine; anahtarları olabildiğince yükseğe taşıyan, rakiplerini geride bırakmak ve şampiyon olmak için çabalayan takımlara odaklanıyor.

20,000 dolarlık bir ödül havuzuna sahip olan etkinlik, dünyanın dört bir yanından takımlara ev sahipliği yapacak. 22-23 Mayıs tarihlerinde ilk eleme aşaması olan Proving Grounds’ta yarışacak ve takımlara, turnuva realm’inde ulaşabilecekleri en yüksek zorluk derecesine ulaşmaları için iki dungeon keystone kombinasyonu verilecek.