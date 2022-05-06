Blizzard, Türk Lirası ile ödeme kabul etmeye başladı

Call of Duty, World of Warcraft ve Overwatch gibi pek çok oyunun ve içeriklerinin satışının gerçekleştiği Battle.net, geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına attığı bir e-posta ile ödeme kabul edeceği yeni para birimlerini açıklamıştı. Aralarında Türk Lirası'nın da bulunduğu bu dört para biriminin 4 Mayıs'tan itibaren kullanılır olacağı söylenmişti.

Beklenen oldu ve Gürcü Larisi, Türk Lirası, Kazakistan Tengesi ve Ukrayna Grivnası Battle.net üzerinden kabul edilmeye başlandı. Bununla birlikte oyunlarda ve içeriklerde fiyatlandırmalarda da az da olsa 'indirim' olduğu görüldü.

Kaynak: webtekno