Blizzard, Heroes of the Storm’un gelişimini sonlandırıyor

Blizzard, ileriye dönük olarak, hayranların şirketin hataları gideren ve sorunları “gerektiği gibi” dengeleyen yamaları yayınlamaya devam etmesini bekleyebileceğini söyledi. Ancak, şu an için çalışmaya devam edecek olan oyun içi mağazaya yeni içerik eklemek için “planı yok”.

Şirket, oyunun bir sonraki yamasıyla birlikte oyunculara ücretsiz bir oyun içi binek hediye edeceğini belirterek, “Kahramanlar topluluğumuza ‘teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. “En tutkulu topluluklarımızdan biri olmaya devam ediyorsunuz, devam eden bağlılığınız ve desteğiniz için minnettarız ve her zaman olduğu gibi sizi Nexus’ta görmeyi dört gözle bekliyoruz.”

Cuma günkü duyuru, Blizzard-evren MOBA için yavaş bir ölüm olan şeyi etkili bir şekilde kapatıyor. 2018’de eski stüdyo başkanı J. Allen Brack, stüdyonun Heroes of the Storm üzerinde çalışan personelin bir kısmını başka projelere taşımak için “zor” bir karar verdiğini söyledi. O zamandan beri, yeni içeriğin ritmi yavaşladı. Oyunun en son eklenen kahramanı 2020’de geldi. Blizzard’ın Heroes of the Storm espor sahnesine verdiği desteği aniden sona erdirme kararı da birçok profesyoneli şirkete küsmüştü. Bu gelişme oyun severleri üzebilir, ancak şirket yeni projelerle geliyor.

Kaynak: Donanım Günlüğü