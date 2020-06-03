Blatter’den büyük tepki
2018 Rusya ve 2022 Katar Dünya Kupası organizasyonları için rüşvet aldığı iddiasıyla 6 yıl futboldan men cezası alan eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, 2016’da onun koltuğuna oturan ve halen bu görevi sürdüren Gianni Infantino’yu eleştirdi.
Blatter, “İnfantino, futbolu bir para makinasına dönüştürmek istiyor. 32 takımlı Dünya Kupası’nı 48 takıma çıkarttı. Tam bir megalomanyak ve adeta kendisiyle oynuyor. Kibirli biri ve artık federasyon başkanlarıyla değil,sadece devlet başkanlarıyla görüşüyor”dedi.