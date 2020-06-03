Blatter’den büyük tepki

Blatter, “İnfantino, futbolu bir para makinasına dönüştürmek istiyor. 32 takımlı Dünya Kupası’nı 48 takıma çıkarttı. Tam bir megalomanyak ve adeta kendisiyle oynuyor. Kibirli biri ve artık federasyon başkanlarıyla değil,sadece devlet başkanlarıyla görüşüyor”dedi.