BLAST Pro Series Miami 2019 turnuvasının şampiyonu belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami şehrinde RFRSH Entertainment tarafından düzenlenen BLAST Pro Series Miami 2019 turnuvasında şampiyon belli oldu.

Turnuvanın finalinde, grup aşamasında 5’te 5 yapan Team Liquid ile 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan FaZe Clan karşılaştı. bo3 formatında oynanan final karşılaşması TSİ 00.25’te başladı. Serinin ilk haritası FaZe tarafından Mirage olarak belirlendi. İlk yarıyı 10-5 önde kapatan FaZe Clan, ikinci yarıda da bu üstünlüğünü koruyarak maçtan 16-6 galip ayrıldı. Seride 1-0 öne geçen FaZe, ikinci harita olarak Liquid’in seçtiği Dust2’de mücadele etti. Bu haritanın ilk yarısında ise 12-3 FaZe üstünlüğü vardı. Team Liquid, ikinci yarıda geri dönüş yapmaya çalışsa da FaZe buna izin vermedi ve maçı 16-12’lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte seriyi 2-0’a getiren FaZe Clan, BLAST Pro Series Miami 2019 CS: GO turnuvasında şampiyonluğunu ilan etti.

Turnuvanın final serisine FaZe Clan’ın Bosnalı yıldızı NiKo‘nun performansı damgasını vurdu. Her iki maçta da güzel bir performansa imza atan oyuncu, tam 47 kez öldürdü ve sadece 25 kez öldü. Bu performans, NiKo’ya 1.53 rating ve turnuvanın MVP ödülünü getirdi. Ayrıca serinin ikinci haritasında rain‘in maç başında sergilediği performans da günün önemli anları arasında yerini aldı. (Playerbros)